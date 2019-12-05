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Ekonomi

Bakan Pekcan'dan perakendeci esnafına maliyetleri düşürecek müjde

Ticaret Bakanı Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 05.12.2019
Bakan Pekcan'dan perakendeci esnafına maliyetleri düşürecek müjde

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Pekcan, kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını söyledi.

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