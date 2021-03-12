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Ekonomi

Pekcan: Yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık

Bakan Pekcan, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlandığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 12.03.2021
Pekcan: Yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan, "Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor, işletmelerimiz 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir." dedi.

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