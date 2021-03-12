Pekcan: Yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık
Bakan Pekcan, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlandığını bildirdi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlandığını bildirdi.
Bakan Pekcan, "Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor, işletmelerimiz 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.