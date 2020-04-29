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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı”nın tanıtımında konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 29.04.2020
Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı”nın online tanıtımında konuştu.

Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." dedi.

Pakdemirli, "Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız." diye konuştu.

"DİTAP planlı üretimin yapıldığı pazar olacak" 

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak. DİTAP ile tarım ürünlerimizin direkt satışı sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olmasıyla ihracat pazarları genişleyecek. DİTAP, üreticilerimize avantaj getirecek, öncelikle girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre gibi ürünlerin tedariki sağlanacak."

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