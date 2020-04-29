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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı”nın tanıtımında konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Pekcan: Dijital Tarım Pazarı tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracak

Ticaret Bakan Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 29.04.2020
Bakan Pekcan: Dijital Tarım Pazarı tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracak

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dijital Tarım Pazarı”nın online tanıtımında konuştu.

Bakan Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Pekcan, "Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.

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