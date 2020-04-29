Bakan Pekcan: Dijital Tarım Pazarı tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracak
Ticaret Bakan Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dijital Tarım Pazarı”nın online tanıtımında konuştu.
Bakan Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." dedi.
Pekcan, "Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.
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