Bakan Nebati TİM yönetimiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Ankara
Nebati, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
TİM Başkanı Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (@turkihracat) Başkanı Sn. Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/coKwp4Fixm— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) January 6, 2023
"2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.