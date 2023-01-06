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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre Binasına düzenlenen baskının 2. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Nebati TİM yönetimiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 06.01.2023
Bakan Nebati TİM yönetimiyle görüştü

Ankara

Nebati, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

TİM Başkanı Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

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