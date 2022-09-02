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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: İhracatımız artmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz küresel koşullara rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini belirterek, yıllıklandırılmış ihracatın, ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelediğini bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 02.09.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: İhracatımız artmaya devam ediyor

Ankara

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracatın ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttığını belirtti.

İhracattaki artış oranının, ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. Yıllıklandırılmış ihracatımız, ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz."


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