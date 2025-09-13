Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,640.30
BTC/USDT
115,469.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardıdan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu.
logo
Ekonomi

Bakan Kacır, teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kuruluş kararı yayımlanan 3 teknoloji geliştirme bölgesiyle teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Bakan Kacır, teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknopark sayısının 113’e ulaştığını belirten Kacır, "Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu
Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
STK'ler ve Üsküdar esnafından Gazze için Hayır Çarşısı etkinliği

Benzer haberler

Bakan Kacır, teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi

Bakan Kacır, teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet