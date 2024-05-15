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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan, asgari ücrete ara zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Ahmet Buğra Olaç  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Bakan Işıkhan'dan, asgari ücrete ara zam açıklaması

TBMM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." yanıtını verdi.

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