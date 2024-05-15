Dolar
32.28
Euro
34.94
Altın
2,364.85
ETH/USDT
2,905.40
BTC/USDT
62,375.00
BIST 100
10,148.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Ekonomi

Türk devletleri enerji sendikaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın enerji iş kolundaki sendikaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Özcan Yıldırım  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Türk devletleri enerji sendikaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Ankara

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, beş ülkenin işçi federasyon ve konfederasyonlarının 22 Eylül 2023'te Özbekistan'da Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatını kurduğunu anımsattı.

Federasyon ve konfederasyonlar düzeyindeki işbirliğini sendikalar düzeyinde de hayata geçirmek için beş ülkenin enerji iş kolundaki sendikalarının TES-İŞ'in ev sahipliğinde bir araya geldiğini belirten Kabaloğlu, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2009'da uluslararası bir örgüt olarak kuruldu. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan ülkelerdeki işçi konfederasyonları da TÜRK-İŞ Kongresi ile eş zamanlı olarak 29 Kasım 2023'te Ankara'da ilk kongresini yaptı. Genel merkezi Ankara'da olan Türk Devletler Sendikalar Teşkilatının Genel Başkanlığına Ergün Atalay seçildi. Biz de Türk devletleri arasında ekonomide işbirliğini, kültürde, dilde birliği sağlamak ve her alanda dayanışma içerisinde olmak amacıyla devletler, halklar ve özellikle sendikalarca gösterilen çabaları destekliyoruz."

"Türk devletlerinin işbirliği enerji alanında da devam edecek"

Kabaloğlu, Türk devletleri enerji sendikaları arasında işbirliği anlaşmasını Balıkesir'deki sosyal tesislerinde imzalamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"İşbirliği anlaşmamızı, Azerbaycan Elektroenerji ve Eletroteknik Sanayi İşçileri Sendikası, Kazakistan Enerji Mühendisleri Sendikası, Kırgızistan Enerji ve Elektrik Endüstrisi İşçileri Sendikası ile Özbekistan Enerji, Petrol, Gaz ve Jeoloji İşçileri Sendikası imzaladı. Türk devletlerinin işbirliği enerji alanında da devam edecek. Bu anlaşma kapsamında, sendikalar olarak Türk Devletleri Teşkilatının amaç ve faaliyetlerini dikkate alarak, kapsamlı ve dengeli ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel ilerleme için çaba gösterecek, her alanda karşılıklı yarar sağlayan kalıcı adımlarla iş birliğini güçlendireceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
BİK Analitik yazılımı, TSE tarafından tescillendi
Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı
Adalet Bakanı Tunç: Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin üzerine gidecektir

Benzer haberler

Türk devletleri enerji sendikaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Türk devletleri enerji sendikaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet