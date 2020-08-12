Bakan Dönmez: Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.