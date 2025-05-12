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Ekonomi

Bakan Bayraktar, IRENA Genel Direktörü La Camera ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera ile bir araya geldi.

Gülşen Çağatay  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Bakan Bayraktar, IRENA Genel Direktörü La Camera ile görüştü

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,  sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"IRENA Genel Kurulu 2025 dönem başkanlığımız çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden IRENA Genel Direktörü Sayın Francesco La Camera ve AB Komisyonu yetkilileri ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Yenilenebilir enerji sektöründeki güncel gelişmeleri, ülkemizin bu alandaki politikalarını ve IRENA ile karşılıklı fayda temelinde atabileceğimiz adımları ele aldık."

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