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Ekonomi

Bakan Bayraktar, BAE'de enerjide işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Gökçe Topbaş  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Bakan Bayraktar, BAE'de enerjide işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi

Ankara

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede yenilenebilir enerjiden depolamaya, nükleerden iletim hatlarına birçok konuda potansiyel projeleri ele aldıklarını ifade etti.

İki ülke arasında işbirliği imkanlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu imkanları harekete geçirme noktasında mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bayraktar, bir diğer paylaşımında ise BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu kapsamında BAE Çevre Bakanı Anna bint Abdullah Al Dahak, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmoud Esmat, Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ve Kosta Rika Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.




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