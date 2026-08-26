Kurtulmuş: İsrail, Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor

Canan Tükelay
26 Ağustos 2026•Güncelleme: 26 Ağustos 2026
Kurtulmuş, "Bu bölgenin bütün etnik unsurları, aynı medeniyetin parçalarıdır. Şimdi Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle, dağılan parçaları bir araya getiriyoruz." ifadesini kullandı.
"SDG bir örgüt olarak kendisini feshetmiştir açıklaması, bizim için önemlidir"
Numan Kurtulmuş, "SDG bir örgüt olarak kendisini feshetmiştir açıklaması, bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla işin devamı gelecek." dedi.
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