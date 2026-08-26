TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(İsrail) Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor, Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor, biz de bunu ortaya koymak zorundayız." dedi.

Kurtulmuş: İsrail, Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(İsrail) Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor, Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor, biz de bunu ortaya koymak zorundayız." dedi.

Kurtulmuş, "Bu bölgenin bütün etnik unsurları, aynı medeniyetin parçalarıdır. Şimdi Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle, dağılan parçaları bir araya getiriyoruz." ifadesini kullandı.

"SDG bir örgüt olarak kendisini feshetmiştir açıklaması, bizim için önemlidir"

Numan Kurtulmuş, "SDG bir örgüt olarak kendisini feshetmiştir açıklaması, bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla işin devamı gelecek." dedi.