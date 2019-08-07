Bakan Albayrak'tan ASO ve ATO ziyareti değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomi politikalarımız çerçevesinde iş dünyamızın görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem veriyoruz" dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomi politikalarımız çerçevesinde iş dünyamızın görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
ASO’nun ardından Ankara Ticaret Odası’nı da (ATO) ziyaret ettik. Ekonomi politikalarımız çerçevesinde iş dünyamızın görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem veriyoruz. pic.twitter.com/pvsdAbvHp7— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 7, 2019
Albayrak, Twitter hesabından Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bugün, Ankara Sanayi Odası (ASO) yönetimi ile bir araya geldik. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi politikalarımız çerçevesinde tüm süreçlerde sanayicimizi öncelemeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/4DV50SSpqm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 7, 2019
Söz konusu paylaşımında, ekonomi politikaları çerçevesinde iş dünyasının görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem verdiklerinin altını çizen Albayrak, "Üretim ve ihracat odaklı ekonomi politikalarımız çerçevesinde tüm süreçlerde sanayicimizi öncelemeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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