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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan ASO ve ATO ziyareti değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomi politikalarımız çerçevesinde iş dünyamızın görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem veriyoruz" dedi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 07.08.2019
Bakan Albayrak'tan ASO ve ATO ziyareti değerlendirmesi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomi politikalarımız çerçevesinde iş dünyamızın görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımında, ekonomi politikaları çerçevesinde iş dünyasının görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem verdiklerinin altını çizen Albayrak, "Üretim ve ihracat odaklı ekonomi politikalarımız çerçevesinde tüm süreçlerde sanayicimizi öncelemeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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