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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri mayısta daraldı

Avro Bölgesi'nde mayıs ayında şirketlerin faaliyetlerinde düşüş yaşandı.

Ata Ufuk Şeker  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri mayısta daraldı

Brüksel

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, bölgede nisanda 50,4 olan bileşik PMI, mayısta 49,5'e inerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

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Nisan ayında 49 olan imalat sanayi PMI ise mayısta 49,4'e yükselerek son 33 ayın en üst seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 50,1'den 48,9'a inerek son 16 ayın en alt seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde üretimin yeni siparişlerde gerileme ve hizmetlerdeki düşüşle birlikte beş ayın ardından ilk kez azaldığını ortaya koydu.


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