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Ekonomi

Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 12,1 küçüldü

Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 küçüldü.

Ata Ufuk Şeker   | 14.08.2020
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 12,1 küçüldü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin tahmini verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,7, 2019'un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14,1'lik düşüş gösterdi.

Böylece, AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş belirlendi.

GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18,5, Fransa'da yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 12,4, Almanya'da yüzde 10,1, Belçika'da yüzde 12,2, Avusturya'da yüzde 10,7, Portekiz'de yüzde 13,9 geriledi.

Birinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 3,6, AB de yüzde 3,2 küçülmüştü.

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