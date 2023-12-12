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Dünya

AB'den "suçluların varlıklarıyla mücadele" adımı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesini daha etkin hale getirecek yeni kurallarda anlaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
AB'den "suçluların varlıklarıyla mücadele" adımı

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve AB'de suç gelirlerinin dondurulması ve müsadere edilmesine ilişkin hazırlanan yeni yasa konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Buna göre, organize suç ve yasa dışı kazançla daha fazla mücadele edilecek. Suça konu varlıkların takibi, tanımlanması, dondurulması, müsadere edilmesi ve yönetimine ilişkin AB çapında ortak kurallar uygulanacak.

Üye ülkeler, suç parasının takibi, dondurulması ve yönetilmesiyle ilgilenen kurumlarının yeterli mali, teknik ve teknolojik kaynaklara sahip olmasını sağlamak zorunda olacak.

Yeni kurallar, kısıtlayıcı önlemlerin ihlaline ilişkin cezai suçlar ve cezaların tanımlanmasına ilişkin AB yönetmeliğinin kabul edilmesiyle birlikte yaptırımların ihlalinde de uygulanacak.

Böylece, "yaptırımların çevresinden dolaşarak" kar sağlayan kişi ve şirketlerin kazançlarına da diğer suçlar gibi el konulacak.

Suç faaliyetleriyle ilişki sonucunda edinilen mal varlıkları müsadere edilebilecek. Suça ilişkin varlıkların veya mülklerin üçüncü bir kişiye devredildiği durumlarda da bunlara kolaylıkla el konulabilecek.

Yeni kurallar AB ülkeleri ile AP tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Europol verilerine göre, Avrupa'da suç örgütleri her yıl 139 milyar avrodan fazla gelir elde ediyor.

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