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Ekonomi

AVM Perakende Ciro Endeksi kasımda yüzde 140,4 arttı

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, kasımda İstanbul'da 6 bin 824 TL, Anadolu'da ise 4 bin 069 TL olarak gerçekleşti.

Mehmet Kadir Kılınç   | 18.01.2023
AVM Perakende Ciro Endeksi kasımda yüzde 140,4 arttı

İstanbul

AVM Perakende Ciro Endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140,4 artarak 1.356 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin kasım ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 140,4 artarak 1.356 puana yükseldi.

Kasım için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 84,39 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. Metrekare verimlilik endeksi ekime göre yüzde 4,5 arttı.​​​​​​​

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar kasımda İstanbul'da 6 bin 824 TL, Anadolu'da 4 bin 069 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 5 bin 171 TL oldu.

Kategoriler bazında ciro endeksi

Söz konusu dönemde endeks kategoriler bazında incelendiğinde, artış oranı teknoloji kategorisinde yüzde 171,1, ayakkabı kategorisinde yüzde 148,8, giyim kategorisinde yüzde 137,9, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 134,4, diğer kategorisinde 126,6 ve hipermarket kategorisinde yüzde 118 olarak belirlendi.

Kasımda ziyaret sayısı endeksi de yüzde 16 artışla 87 puana yükseldi.


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