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Ekonomi

Sakarya Teknokent, 2023'te ticarileşme odaklı çalışacak

Teknokent Genel Müdürü Köseoğlu, "Ülke ekonomisine katkı sağlamak için devletin sunduğu katkılara verebileceğimiz en güzel karşılık, yaptığımız AR-GE'nin ticarileşmesi." dedi.

Emre Ayvaz   | 18.01.2023
Sakarya Teknokent, 2023'te ticarileşme odaklı çalışacak

Sakarya

Sakarya Üniversitesi merkez kampüsündeki Sakarya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, bilişim, savunma sanayisi, tarım, makine, sağlık ve siber güvenlik sektöründen firmalar hizmet veriyor.

Köseoğlu, AA muhabirine, teknokentte 135 ofiste 122 firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.

Firmalarda 900 çalışanın bulunduğu bilgisini veren Köseoğlu, firmaları proje ve AR-GE odaklı çalışma yönünde motive etmeye çalıştıklarını, kentin özellikle teknoloji konusunda çok büyük potansiyelinin bulunduğunu anlattı.

Köseoğlu, 2023'ün Sakarya Teknokent için çok önemli atılımlar yılı olarak planlandığını ifade ederek, "Firmaları daha fazla dış kaynaklı proje elde edilmesi noktasında teşvik ediyoruz. Bu anlamda teknoloji transfer ofisi birimimizi yeniden dizayn ettik, daha güçlü bir yapıya kavuşturduk. Uzmanlarımızla firmalarımıza proje noktasında ciddi destekler vermeye çalışacağız." diye konuştu.

Ek bina yapımı için çalışmalarının sürdüğün aktaran Köseoğlu, girişimlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul edildiğini, proje aşamasında olduklarını bildirdi.

Köseoğlu, bu yıl firmaların daha fazla ticarileşme odaklı çalışmasını sağlamaya gayret göstereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tek başına AR-GE bir şey ifade etmiyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için devletin sunduğu katkılara verebileceğimiz en güzel karşılık yaptığımız AR-GE'nin ticarileşmesi. Özellikle firmalarımızın ortaya koydukları AR-GE çalışmalarının ticarileşmesi yönünde desteklerimiz sürüyor. Fuarlar, festivaller düzenleyeceğiz bu konuda. Dijital kataloglarla Türkiye sınırlarını aşıp yurt dışında da ürünlerin tanıtılmasına yönelik çalışmalarımız olacak."

"Yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyoruz"

Köseoğlu, Sakarya Teknokent'i diğerlerinden ayıran noktalardan birisinin doluluk oranı olduğuna dikkati çekerek, "Yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Bunun yanında hali hazırda ön başvuru aşamasında 27 firmamız daha var. Talep çok yoğun, cevap vermeye çalışıyoruz. Ek binanın bir kısmı prototipleme merkezi olarak faaliyet gösterecek. Bir kısmında da bekleyen firmalar için yeni alan açmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Firmaların taleplerinin başında prototipleme alanının geldiğinden bahseden Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Talepler doğrultusunda prototipleme merkezi kurma kararı aldık ve proje hazırladık. Bakanlığa sunduk, kabul edildi ve şu anda çalışmamız başladı. Firmalar, sanayiye ya da fabrikaya gitme ihtiyacı duymadan ofisinde yaptığı tasarımı doğrudan merkeze götürüp, üretecek. Elektronik ve mekanik prototipleme diye iki ayrı alanımız olacak. Firma, elindeki prototiple müşteriye gitmesi durumunda ticarileşme ve satış noktasında daha büyük avantaj elde etmiş olacak."

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