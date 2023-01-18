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Ekonomi

Renault Grubunun küresel satışları 2022'de yüzde 5,9 düştü

Fransız otomobil üreticisi Renault Grubunun otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'de küresel çapta yüzde 5,9 geriledi.

Alaattin Doğru   | 18.01.2023
Renault Grubunun küresel satışları 2022'de yüzde 5,9 düştü

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Renault, küresel satışlardaki düşüş serisini 4'üncü yıla taşıdı.

Geçen yıl 2018'in yaklaşık yarısı kadar araç satan şirketin Rusya pazarı hariç küresel ölçekteki satışları, yüzde 5,9 azaldı. Markanın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çekildiği Rusya pazarındaki satışları dahil edildiğinde bu düşüş, yüzde 15'e kadar çıkıyor.

2022 yılında 2 milyondan biraz fazla araç satan Renault, Avrupa'da da araç satışında yüzde 14,6 düşüş kaydetti. Grubun satışlarının düşmesinin en önemli nedenleri arasında, elektronik çip tedarikinde yaşanan sıkıntı sayılıyor.

Öte yandan markanın en büyük 10 pazarından Fransa, Brezilya ve Almanya'dan sonra Türkiye, 99 bin 639 ünite satışla 4. sırada yer aldı.

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