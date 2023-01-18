5. Müşteri Deneyimi Ödülleri sahiplerini buldu
Nice Medya tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk müşteri deneyimi ödülleri olan CX AWARDS’ın 5’incisi düzenlendi.
İstanbul
Echo CCS’nin de destek verdiği 5. CX AWARDS'ta Türkiye’de birçok öncü sektördeki markalar 7 farklı kategoride ödüle layık görüldü.
Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Nice Medya Pazarlama ve Satış Müdürü Karin Erkan, bu sene 71 projenin adaylığını aldıklarını ve 28 adet ödüle layık görülen kurum olduğunu söyledi.
Nice Medya olarak içeriğe çok önem verdiklerini belirten Erkan, "Müşteri Deneyimi sektörünün geldiği yeri görünce çok mutlu oluyoruz. Nice Medya olarak 16 yıldır sektördeyiz ama bu işin geçmişi aslında çağrı hizmetleri. Biz bütün çalışmalarımıza müşteri hizmetleri, çağrı merkezi ile başladık." dedi.
Erkan, Nice Medya olarak sektörle beraber bugünlere geldiklerini aktararak, "Bizlere sürekli çok güzel geri bildirimlerde bulundunuz. Bu sene Banka Çağrı Merkezleri Zirvesi’nin 15’incisini düzenleyeceğiz. Ayrıca Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi zirvemiz var. Başarılı bir müşteri deneyiminin ilk başı mutlu bir çalışan. Bu alana yönelikte benchmarklar hazırlıyoruz ve konferansımız var. Sigorta tarafını da müşteri deneyimi sektörünü bir araya getiriyoruz." diye konuştu.
Akademisyen Dr. Nihat Tavşan ise Nice Medya’nın 5 yıldır jürinin bağımsız olarak toplandığı bir müşteri deneyimi şenliği düzenlediğini, kurumların buraya birbirinden ayrıcalıklı projelerle katıldığını kaydetti.
"Doygun pazarlarda müşteri kazanmak çok zor"
Müşteri deneyiminin gelişmekte olan bir alan olduğunu vurgulayan Tavşan, şunları kaydetti:
"Rekabetin artmasıyla beraber kurumlar, müşterilerine daha çok eğilmeye başladılar ve bunun yönetimi de belirli prensipler içerisinde oluyor. Kurumlar da buna karşılık vermek için ciddi gayret içerisindeler, biz bunu her yıl görüyoruz. Müşteri Deneyimi yükselmekte olan bir trend. Kurumlardan her birisi müşteri deneyiminin onlara vadettiklerini keşfetmeye başladılar. Bunların en başında müşteri sadakati geliyor. Özellikle doygun pazarlarda yeni müşteri kazanmak mümkün değil veya çok zor. Böyle bir durumda şirketlerin sürdürülebilirlikleri için mevcut müşterileri elde tutmak en önemli anahtardır. Kurumlar bunlarla ilgili bir araştırma yaptıklarına ilk gözlerine takılan müşteri deneyimi oluyor."
Tavşan, Nice Medya’nın bu alandaki rolünün altını çizmek istediğini dile getirerek, "Nice Medya, yaptığı bu organizasyonla kurumlar içerinde müşteri deneyimi bilincini, farkındalığını artırarak, ülkemizin hem kendi içerisindeki rekabetini hem de uluslararası camiada Türk ürün ve hizmetlerinin ileri taşımasını sağlayan işlere imza atıyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca törende Nice Medya Genel Yayın Yönetmeni Eylem Gün moderatörlüğünde jüri heyetinin katıldığı bir panel düzenlendi.
Ödül alan kurumlar
Ödül töreninde verilen bilgiye göre, 5.CX AWARDS’ta En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Kategorisi'nde, perakende sektöründe Teknosa, bankacılık sektöründe Ziraat Bankası, VakıfBank, QNB Finansbank, sigorta sektöründe sigortam.net, e-ticarette LC Waikiki ödüle layık görüldü.
Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı Kategorisi'nde, perakende sektöründe Karaca, bankacılık sektöründe Akbank, Intertech, e- ticarette LC Waikiki, telekomünikasyon sektöründe Vodafone ödül alırken, Verient jüri özel ödülünün sahibi oldu.
Müşteri Deneyiminde Sürdürülebilirlik Kategorisi'nde bankacılık alanında İş Bankası, yatırım ortaklığı alanında Akiş GYO, perakende sektöründe Boyner ve Teknosa ödül aldı.
B2B Müşteri Deneyimi kategorisinde akaryakıt alanında BP ve Tüpraş, sigortacılık sektöründe Aksigorta, e-ticarette E-Logo ödül alan şirketler oldu.
Minimum Teknoloji Maksimum Müşteri Deneyimi Kategorisi'nde bankacılık sektöründe TEB, hazırgiyimde Defacto, otomotiv sektöründe Otokoç ödül sahibi oldu.
Sıradışı Müşteri Deneyimi Projeleri Kategorisi'nde, perakende sektöründe Teknosa, e-ticaret sektöründe Boyner-now, lüks tüketim alanında Lexus ödüle layık görüldü.
Çalışan Deneyimi Kategorisi'nde, sigortacılık sektöründe Sigortam.net, bankacılık sektöründe Türkiye Finans ödül alan kurumlardan oldu.