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Ekonomi

AVM Perakende Ciro Endeksi ağustosta yüzde 133,4 arttı

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, ağustosta İstanbul'da 5 bin 719 TL, Anadolu'da ise 3 bin 559 TL olarak gerçekleşti.

Uğur Aslanhan   | 12.10.2022
AVM Perakende Ciro Endeksi ağustosta yüzde 133,4 arttı

İstanbul

AVM Perakende Ciro Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133,4 artarak 1.160 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi, ağustosta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 133,4 artarak 1.160 puana yükseldi.

Ağustos için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 80,21 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. Metrekare verimlilik endeksi temmuza göre yüzde 9,7 arttı.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar ağustosta İstanbul'da 5 bin 719 TL, Anadolu'da ise 3 bin 559 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 4 bin 423 TL oldu.

Kategoriler bazında ciro endeksi

Söz konusu dönemde endeks kategoriler bazında incelendiğinde artış oranı ayakkabıda yüzde 169,1, teknolojide yüzde 140,7, giyimde 134,3, hipermarkette yüzde 126,4, yiyecek-içecekte yüzde 122,7 ve diğer kategorisinde yüzde 119,7'lik artış yaşandı.

Ağustosta ziyaret sayısı endeksi yüzde 14,8'lik artışla 85 puana yükseldi.



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