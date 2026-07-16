ASELSAN, Türkiye'nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldı ASELSAN, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.