ASELSAN, yüz ve plaka tanıma alanında geliştirdiği mobil sistemlerle güvenlik güçlerinin sahadaki anlık tespit ve müdahale kabiliyetine katkı sağlıyor.

ASELSAN mobil yüz ve plaka tanıma sistemleriyle güvenliğe katkı sağlıyor ASELSAN, yüz ve plaka tanıma alanında geliştirdiği mobil sistemlerle güvenlik güçlerinin sahadaki anlık tespit ve müdahale kabiliyetine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı işbirliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası ile GEKO Plaka Tanıma Sistemi, altyapıdan bağımsız yapılarıyla ihtiyaç duyulan farklı alanlarda kullanılabiliyor.

ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası, elde ettiği yüz görüntülerini saniyeler içinde Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında sorgulayarak sonuçları güvenlik birimlerine iletiyor. Sistem, yüz tanıma kabiliyetiyle suç unsuru taşıyan durumların anlık tespit edilmesine ve güvenlik güçlerinin kontrollü müdahalesine imkan sağlıyor.

GEKO Plaka Tanıma Sistemi ise farklı ışık koşullarında araçların plaka, marka, tip ve renk bilgilerini anlık belirleyebiliyor. Sistem, 7 gün 24 saat esasına göre yüksek performansla güvenlik tedbirlerinin yürütülmesine katkı sunuyor.

ODAKAN kameralar, GEKO Plaka Tanıma Sistemleri ve ROADGUARD Bütünleşik Araç İçi Yüz Tespit ve Plaka Tanıma Sistemi'nin yanı sıra analiz ve kayıt altyapılarının entegre kullanıldığı Yapay Zeka Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi de güvenlik faaliyetlerinde görev alıyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, 81 il ve 920 ilçede kamu düzeninin korunması, iç güvenlik risklerine karşı önlem alınması ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince aktif kullanılıyor.