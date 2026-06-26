Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk kez yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM" kullanılarak ameliyat edilen Bülent Yeniay'ı ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez kullanılan hastayı ziyaret etti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk kez yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM" kullanılarak ameliyat edilen Bülent Yeniay'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı yaşamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz." dedi.

Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk kez yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM" kullanılarak ameliyat edilen Bülent Yeniay'ı ziyaret etti, doktorlardan hastanın sağlık durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bugün kendileri için gurur günü yaşandığını, Türk tıp ve sağlık sanayisi açısından bunun önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Memişoğlu, ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen ve mühendislerle hekimlerin ortak çalışması sonucu yaklaşık 5-6 ay önce hayvan deneylerini tamamlayan yerli kalp-akciğer makinesiyle Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Bugün de ameliyat olan hastayı ziyaret ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı yaşamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz." diye konuştu.

Başhekimden ASELSAN'a, mühendislerden sağlık çalışanlarına kadar emeği bulunan tüm ekibe teşekkür eden Memişoğlu, bir araya gelindiğinde, birlikte hareket edildiğinde, başarılamayacak hiçbir şey olmayacağına inandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin sağlıkta, dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacağını vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna çalışıyoruz. Ama bizim çalışmamız esasında buradaki arkadaşların başarısı ve yeteneği sayesinde. Onların hizmetkarı olarak çalışıyoruz. Onlar gerçekten kahramanlarımız bizim. Mühendisinden doktoruna, hekimine, sağlık çalışanına kadar. Onlar bir araya geldikleri zaman dünyanın en teknolojik cihazını yerli olarak üretebiliyorlar ve bugün de hastamızda bunu kullanarak hastamıza şifa veriyorlar."

"Her yerde kalp ameliyatları, kalp anjiyoları yapılabiliyor"

Ülke olarak her zaman iyiliğin ve doğruluğun tarafında yer aldıklarını dile getiren Memişoğlu, Türk milletinin nerede bir ihtiyaç sahibi ve mağdur varsa ona yardım etmek için koştuğunu kaydetti.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kalp ameliyatlarının yapılabileceğini aktaran Memişoğlu, "Hakkari'den İstanbul'a, İzmir'den Trabzon'a kadar her yerde kalp ameliyatları, kalp anjiyoları yapılabiliyor." ifadesini kullandı.

Toplumun kalp hastalığını yaşamadan önce sağlıklı kalmak için çaba harcaması gerektiğine dikkati çeken Memişoğlu, tütün alışkanlıklarından, hareketsizlik ve kilodan uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ziyarette, Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, Göğüs Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağrı Yayla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve UGES Sektör Başkanı Alaattin Dökmen ile ASELSAN Sağlık Program Direktörü Fatih Tan da yer aldı.

Yerli kalp-akciğer makinesi

ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından yürütülen yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM", Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında ilk kez başarıyla kullanılarak klinik kullanıma alındı.

Ankara'da yaşayan, koroner arter hastalığı tanısı bulunan 51 yaşındaki Bülent Yeniay'a uygulanan koroner arter bypass ameliyatında kullanılan cihaz, operasyon süresince hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını üstlenerek cerrahi ekibe destek sağladı.

Kullanıcı dostu arayüzü, hassas kontrol sistemleri ve modüler yapısıyla geliştirilen LIFELINE HLM'nin, ilk klinik kullanımından elde edilen sonuçların ardından farklı hastanelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Cihazın, hasta güvenliğinin artırılmasının yanı sıra Türkiye'nin sağlık altyapısı ile sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesine katkı sunması bekleniyor.