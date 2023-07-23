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Ekonomi

Antalya'ya 1 günde hava yolu ile 99 bin 149 turist geldi

Antalya'ya dün hava yolu ile 99 bin 149 turistin geldiği açıklandı.

Süleyman Elçin  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Antalya'ya 1 günde hava yolu ile 99 bin 149 turist geldi

Antalya

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Her hafta rekorları yenilemeye devam ediyoruz. 22.07.2023 Cumartesi günü Antalya Havalimanı'mızdan 98 bin 148, Gazipaşa Havalimanı'mızdan 1001 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 99 bin 149 oldu. Bu yıl, Antalya'mız için rekorlar yılı oluyor." paylaşımında bulundu.

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