Antalya'da "2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, coğrafi işaretlerin önemi, korunması ve ekonomik değerine farkındalık oluşturulması amacıyla "Gelecek Coğrafi İşaretlerle Gelecek: Yerelden Küresele Bir Değer Köprüsü" temasıyla "2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER) ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) işbirliğinde ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılışında konuşan TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, coğrafi işaretler konusunun her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi işaretler konusunda çok zengin bir ülke olduğunu belirten Durak, AB'de coğrafi işarete sahip ürünün, adeta "şampiyonlar liginde gibi bir ürün" olarak değerlendirildiğini, piyasada da çok güçlü bir değer elde ettiğini dile getirdi.

Dünya genelinde 10 bine yakın coğrafi işaretli ürün olduğunu aktaran Durak, "AB'de 3 bin 426 coğrafi işaret var. Türkiye'de 1837 coğrafi işaretli ürünümüz var. Çin'den sonra ikinci sıradayız. Türkiye'de yıllık yaklaşık 1,5 milyar avro ihracat olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Durak, coğrafi işaretli ürünlerin AB pazarında coğrafi işaretin sağladığı katma değerden faydalanması gerektiğini, doğru pazarlama ve tanıtım stratejileriyle coğrafi işaretli ürünlerden daha fazla ekonomik fayda elde edilebileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

"Coğrafi işaretleri bir eğitim materyali olarak kullanmalıyız"

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise bir yılda 19 olan tescil sayısının başvurularla 200'ün üzerine çıktığını belirtti.

Bir yıllık süreçte STK'ler, odalar, borsalar, belediyeler ve kaymakamlıkların işbirliği yaptığını, Akdeniz Üniversitesinde kurulan merkezin işin bilimsel yönünü güçlendirdiğini, Antalya'nın iş insanlarının da bu sürece sahip çıktığına işaret eden Şahin, "Güçlü bir sinerji ve heyecan oluştu. Bundan sonraki süreçte tanıtım, tedarik ve pazarlama başlıklarına odaklanacağız. Ana hedefimiz, bu potansiyelin ekonomiye yansıması ve yöre halkının ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Şahin, bu zirvenin de bu doğrultuda kendilerine yol haritası çizeceğini ifade etti.

Vali Şahin, coğrafi işaretlerin pozitif bir gündem sunduğunu ve pozitif gündemlerin eğitimde de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızı bu sürece dahil etmeli, coğrafi işaretleri bir eğitim materyali olarak kullanmalıyız. Milletimizin ve insanlığın yüksek değerlerini çocuklarımıza öğretmeli, onları bu bilinçle yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına değinen Şahin, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Geçen yıl Antalya Türkiye'de en çok coğrafi işaret başvurusu yapılmış kent oldu"

YÜCİTA Başkanı Yavuz Tekelioğlu da yaklaşık 16 ay önce Antalya'da coğrafi işaretler seferberliği başlattıklarını söyledi.

Antalya'da şu anda alınmış 20 tescilli ürün olduğunu aktaran Tekelioğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'nın coğrafi işaretler potansiyelini mobilize etmek için başlattığımız proje, Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in himayelerinde yürüyor. Başladığında Antalya'nın tescil başvuru sayısı 30'du şu anda 183 başvurusu var. Geçen yıl Antalya Türkiye'de en çok coğrafi işaret başvurusu yapılmış kent oldu. Bu yılki zirvede yerelden küresele bir köprü oluşturmak istedik. Bu köprü, bu zirveyle Antalya'da kuruluyor. Bu seferberlikle Antalya'yı gastronomide uluslararası bir destinasyon yapmak istedik çünkü Antalya bunu fazlasıyla hak ediyor."

ACİMER Müdürü Mehmet Zanbak da yöresel ürünlerin, kültürel hafızanın, emeğin ve kimliğin en somut yansımaları olduğunu belirterek, coğrafi işaretlerin de bu değerin tescillenerek korunmasını, taklitlerinden ayrılmasını ve dünya pazarında hak ettiği değeri bulmasını sağlayan en güçlü araç olduğunu vurguladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise bu kadar kaynağı olan, yöresel ürünleriyle aslında çok ünlenmiş Türkiye'nin özüne ait hikayeleri yaşatmak gerektiğini belirterek, Vali Şahin'in bu farkındalık bilincini hayata geçirdiğini ifade etti.

Programa, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, yurt içi ve yurt dışından sektörün önde gelen uzmanları ile akademisyenler katıldı.

Konuşmaların ardından, "Yerelden Küresele Bir Değer Köprüsü" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferans sonrası, fuaye alanında kentin yöresel ürünlerinin tadımı yapıldı.

16-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve kapsamında çeşitli konferanslar ve tadım etkinlikleri düzenlenecek.