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Ekonomi

AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, 26 Nisan-14 Haziran 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz   | 13.12.2022
AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 13-14 Aralık'ta satın alacakları biletler ile 26 Nisan-14 Haziran 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 399 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi, AnadoluJet'in internet sitesinde yer alıyor.

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