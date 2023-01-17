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Ekonomi

AnadoluJet'ten tek yön direkt iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki tek yön direkt iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz   | 17.01.2023
AnadoluJet'ten tek yön direkt iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen​​​​​​ler, ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

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