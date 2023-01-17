AnadoluJet'ten tek yön direkt iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki tek yön direkt iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.
İstanbul
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.