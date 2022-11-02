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Ekonomi

Alman şirketleri enerji krizinin baskısı altında

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 82'sinin "enerji ve ham madde fiyatlarını" işleri için bir risk olarak gördüğünü duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 02.11.2022
Alman şirketleri enerji krizinin baskısı altında

Berlin

DIHK, 24 bin şirketin katılımıyla yaptığı "iş ortamına" ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 82'si enerji ve ham madde fiyatlarını işleri için risk olarak görüyor. DIHK, bu oranın kayıtların tutulmaya başlandığı 1985'ten beri en yükseği olduğunu belirtti.

Alman şirketlerin yüzde 52'si gelecek 12 ayda işlerinin kötüye gideceğini düşünüyor. İşlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 8'de kaldı.

Enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren Alman şirketlerinin neredeyse yüzde 20'sinin enerji krizi nedeniyle üretimlerini azaltmakta olduğunun ortaya çıktığı anket, her 12 şirketten birinin (yüzde 8), artan maliyetler nedeniyle üretimini kaydırmayı planladığını, bu oranın otomotiv sektöründe yüzde 17 olduğunu da gösterdi.

"2023'te ekonomik üretimde yaklaşık yüzde 3 düşüş bekliyoruz"

DIHK Üst Yöneticisi (CEO) Martin Wansleben, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kovid-19 salgınında ve 2008 finansal krizi sırasında iyimser olan Alman şirketlerinin oranı yüzde 10'dan fazlaydı. Şirketler en kötüsünün henüz gelmediğinden endişe ediyor. Şirketler, özellikle sanayi, enerji fiyatlarındaki yüksek artıştan ve enerji arzındaki belirsizlikten etkileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Almanya'nın GSYH'sinde yüzde 1,2 artış beklediklerini kaydeden Wansleben, 2022'nin ilk yarısında Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının bu pozitif büyümede etkisi olduğunu vurguladı.

Wansleben, "Ancak bu büyüme, aylardır enerji krizi, enflasyon ve sıkıntılı küresel ekonomi tarafından baskılandı. Alman ekonomisi sadece zorlu bir kışla değil, aynı zamanda zor bir yılla da karşı karşıya. Şirketlerden gelen özel raporlara ve değerlendirmelere dayanarak, 2023'te ekonomik üretimde yaklaşık yüzde 3 düşüş bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümeti, GSYH'nin bu yıl yüzde 1,4 artmasını ve gelecek yıl yüzde 0,4 düşmesini bekliyor.

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