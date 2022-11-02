Dolar
18.62
Euro
18.39
Altın
1,647.11
ETH/USDT
1,559.10
BTC/USDT
20,421.00
BIST 100
4,071.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor Medipol Başakşehir, İskoçya’nın Hearts takımıyla oynayacakları karşılaşma öncesi kulüp tesislerinde son hazırlıklarını gerçekleştiriyor Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Robin Yalçın, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla oynayacakları maça ilişkin Fortuna Arena'da basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"ni gezdi
logo
Ekonomi

Gaziantep'ten ekim ayında 959 milyon dolarlık ihracat

Gaziantep'ten ekim ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 959 milyon 17 bin dolar olarak gerçekleşti.

Okan Coşkun   | 02.11.2022
Gaziantep'ten ekim ayında 959 milyon dolarlık ihracat

Gaziantep

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisince açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kentten ekim ayında 959 milyon 17 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Ünverdi, ocak-ekim dönemindeki ihracatın ise 8 milyar 696 milyon 490 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Ünverdi, sanayici ve ihracatçıları kutladığını aktararak, "Avro, dolar karşısında son dönemde büyük değer kaybı yaşadı ve dolar daha değerli hale geldi. Sanayiciler olarak ham maddemizin büyük kısmını dolarla alıyor, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine avro ile satıyoruz. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinde de belirsizlik ve resesyon endişesi nedeniyle bir talep daralması yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in yeni pazarlara yönelik ihracatının arttığını dile getiren Ünverdi, "Takvim etkisini de göz önünde bulundurduğumuzda son iki ayda ihracatımızı daha da yukarı taşıyarak yıl sonuna ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Kurum: 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Afet İletişim Çalıştayı kapsamında "Afet Sahalarında Habercilik" paneli düzenlendi
Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı

Benzer haberler

Gaziantep'ten ekim ayında 959 milyon dolarlık ihracat

Gaziantep'ten ekim ayında 959 milyon dolarlık ihracat

İTO, Türk dizi sektörünün haritasını çıkardı

Ticaret Bakanı Muş: Tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti

Sofralık zeytinde hedef 130 bin ton ihracat

Sofralık zeytinde hedef 130 bin ton ihracat
Gaziantep-Nizip raybüs seferleri başlıyor

Gaziantep-Nizip raybüs seferleri başlıyor
MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası

MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet