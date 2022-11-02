Dolar
18.62
Euro
18.39
Altın
1,647.11
ETH/USDT
1,559.10
BTC/USDT
20,421.00
BIST 100
4,071.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor Medipol Başakşehir, İskoçya’nın Hearts takımıyla oynayacakları karşılaşma öncesi kulüp tesislerinde son hazırlıklarını gerçekleştiriyor Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Robin Yalçın, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla oynayacakları maça ilişkin Fortuna Arena'da basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"ni gezdi
logo
Ekonomi

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi güne düşüşle başladı.

Dilara Zengin Okay   | 02.11.2022
New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,24 azalarak 32.576,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 3.852,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.885,01 puana indi.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan "Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Ülkede dün JOLTS açık iş sayısının eylülde 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış göstermesinin ardından bugün de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı.

ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, özel sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Fed'in faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, Banka'nın bugünkü toplantısında 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ise gelecek dönem açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Kurum: 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Afet İletişim Çalıştayı kapsamında "Afet Sahalarında Habercilik" paneli düzenlendi
Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı

Benzer haberler

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle kapandı

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin Yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg olmuştur

Togg'un 'babayiğitleri' merak edilen soruları yanıtladı

Togg'un 'babayiğitleri' merak edilen soruları yanıtladı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Togg ile tercih edilen küresel bir marka olacağız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Togg ile tercih edilen küresel bir marka olacağız
Togg Gemlik Kampüsü törenle açıldı

Togg Gemlik Kampüsü törenle açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet