Dolar
27.02
Euro
28.81
Altın
1,929.01
ETH/USDT
1,629.30
BTC/USDT
26,656.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Ekonomi

Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti. Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

İstanbul

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığıyla ülkeye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini bildirdi.

Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti.

Evans'tan TEKNOFEST ve Filenin Sultanları'na övgü

Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un da sponsorları arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i de yakından takip ettiğini belirterek, bu organizasyonu Türkiye'nin dünya arenasında söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olduğunun ispatı olarak gördüklerini anlattı.

Aynı zamanda altın madalya sahibi bir olimpiyat sporcusu olan Evans, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya çapındaki başarılarını da yakından takip ettiğini kaydederek, Trendyol'un spora ve sporculara verdiği destekten de son derece memnun olduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: Malezya, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alacak
Diyarbakır Kulp'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz
BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma konusunda kararlıyım

BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma konusunda kararlıyım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, mücadeleyi asla bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, mücadeleyi asla bırakmayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet