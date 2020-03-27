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Ekonomi

Akbank'tan TBB'nin kredi protokolüne katılma kararı

Akbank, Türkiye Bankalar Birliğinin Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.

Abdulkadir Günyol   | 27.03.2020
Akbank'tan TBB'nin kredi protokolüne katılma kararı

İstanbul

Akbank, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.

Akbank'tan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki etkilerini azaltmak amacıyla ekonomiye destek vermek üzere alınan önlemler hatırlatıldı.

Açıklamada, bankanın, TBB'nin duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerine katılacağı bildirildi.

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