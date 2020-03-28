Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fitch İngiltere'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine indirdi, görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Dilara Zengin   | 28.03.2020
Fitch İngiltere'nin kredi notunu düşürdü

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine indirdi, görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, kredi notundaki düşüşün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'nin kamu maliyesindeki önemli zayıflamayı ve mali gevşeme durumunu yansıttığı ifade edildi.

Not indiriminin Kovid-19 salgınının İngiltere ekonomisindeki yakın dönemdeki ekonomik hasarı da yansıttığı belirtilen açıklamada, Brexit sonrası İngiltere-AB ticaret ilişkilerindeki belirsizliğin de etkili bunda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün ise "negatif" olarak belirlendiği kaydedildi.

Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) bu yıl yüzde 4'e yakın bir düşüşün beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, 2021'de ise yaklaşık yüzde 3'lük keskin bir toparlanma olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik gerekli politika yanıtlarının ülkenin borç oranında artışa neden olabileceği ve bunun da kamu maliyesindeki bozulmayı hızlandırabileceği bildirildi.

Fitch'in açıklamasında, geçen yıl yüzde 84,5 seviyesinde olan genel devlet borcunun 2020'de yüzde 94'e ve 2021'de yüzde 98'e yükseleceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkanı Trump: Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz
Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılması amaçlanıyor
Ürdün'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kongre üyesi sayısı 5'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin detayları belli oldu

Benzer haberler

Fitch İngiltere'nin kredi notunu düşürdü

Fitch İngiltere'nin kredi notunu düşürdü

Moody's: Kovid-19 salgını küresel inşaat sektörünün görünümünü bozabilir

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı

Moody’s: Küresel otomotiv satışları 2020’de yüzde 14 azalacak

Moody’s: Küresel otomotiv satışları 2020’de yüzde 14 azalacak
İngiliz mahkemesinden firari Akın İpek'in Türkiye aleyhinde fon kullanmasına engel

İngiliz mahkemesinden firari Akın İpek'in Türkiye aleyhinde fon kullanmasına engel
Fitch ABD'nin kredi notunu teyid etti 'kredi gücünün aşındığı' konusunda uyardı

Fitch ABD'nin kredi notunu teyid etti 'kredi gücünün aşındığı' konusunda uyardı