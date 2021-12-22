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Ekonomi

Akaryakıtta yeni ÖTV uygulaması

Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak düzenlenecek.

Göksel Yıldırım   | 22.12.2021
Akaryakıtta yeni ÖTV uygulaması

Ankara

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; eşel-mobil sistemi kapsamındaki her bir mal için, kararın yürürlüğe girdiği tarihteki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun fiyatları baz alınacak ve bu fiyatlarda uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak azalış olması durumunda azalış tutarı kadar ÖTV artırılarak uygulanacak.

Bu şekildeki ÖTV artışları baz ÖTV tutarlarına (benzinde 2,5265 TL; motorinde 2,0559 TL; LPG’de 1,7780 TL) ulaştığında ise eşel-mobil sistemi baz ÖTV tutarına gelen mal bakımından sona erdirilecek.

Bununla birlikte söz konusu fiyatlarda artış olması durumunda ÖTV değişmeyecek ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanacak.

Böylece, doğrudan ÖTV artışı yapılmadan, ÖTV nedeniyle ilave enflasyon oluşturulmadan uzun zamandır akaryakıt üzerinden alınmayan ÖTV parça parça alınmaya çalışılacak.

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