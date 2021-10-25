Dolar
9.56
Euro
11.09
Altın
1,808.32
ETH/USDT
4,219.90
BTC/USDT
63,560.00
BIST 100
1,492.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Benzine 44 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

Murat Temizer   | 25.10.2021
Benzine 44 kuruş zam

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,47 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,95 liradan 8,39 liraya, İzmir'de 8,03 liradan 8,47 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanması kasımda başlayabilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 735 bin 941’e çıktı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması kararı aldı
Kaymakam, aşılama oranının artması için sağlık ekipleriyle kapı kapı dolaşıyor
Çin’de Delta varyantı taşıyan yerel Kovid-19 vakalarının yayılması endişe yaratıyor

Benzer haberler

Benzine 44 kuruş zam

Benzine 44 kuruş zam

AB, artan fiyatlara karşı yenilenebilir enerjiye hız veriyor

Gazprom, Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 25 milyar metreküp gaz sevk etmeyi planlıyor

Almanya'da akaryakıt fiyatlarının pahalılığı Alman sürücüleri komşu ülkelere yönlendiriyor

Almanya'da akaryakıt fiyatlarının pahalılığı Alman sürücüleri komşu ülkelere yönlendiriyor
AB, nükleere ve doğal gaza ihtiyaç duyuyor

AB, nükleere ve doğal gaza ihtiyaç duyuyor
Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi, Türkiye'de büyümeye olumlu bakıyor

Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi, Türkiye'de büyümeye olumlu bakıyor