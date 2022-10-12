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Dünya

Fransa'da bazı bölgeler akaryakıt satışına kısıtlama getirdi

Fransa'da rafinerilerdeki grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken, bazı bölgeler 2 günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama getirdi.

Alaattin Doğru   | 12.10.2022
Fransa'da bazı bölgeler akaryakıt satışına kısıtlama getirdi

Ankara

Fransız TotalEnergies'e ait 4 ve Amerikan Esso-ExxonMobil şirketlerine ait 2 rafinerideki çalışanların grevde olması nedeniyle akaryakıt krizi yaşanan Fransa'da, bazı bölgeler dünden bu yana akaryakıt satışında kısıtlamaya gitti.

Ülkenin güneyindeki Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes ve Herault bölgeleri yönetimleri küçük araçlara günlük 30, büyük araçlara ise günlük 120 litre akaryakıt satışına izin verdi.

Doğu Pyrenees bölgesi yönetimi kısıtlama uygulamasına bugün katılırken, kısıtlama kararının 14 Ekim akşamı son bulması bekleniyor.

Diğer yandan, Fransa'nın birçok bölgesinde öncelikli sayılan polis, jandarma ve itfaiye araçları, ambulanslar, okul servisleri, çiftçi araçları, posta şirketi ve cenaze araçlar ile soğuk gıda zinciri araçlarının kuyruk beklememesi için bu araçlara özel yakıt ikmal hattı uygulaması yapılıyor.

Bidon veya varil ile benzin satışı ise dün itibarıyla ülke genelinde yasaklandı.

Hükümetten "zorla işe döndürmeyle normale dönüş" sözü

Öte yandan, Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT'nin, hükümetin akaryakıt çalışanlarının grevinin toplumsal krize dönüştüğü gerekçesiyle başlattığı "zorla işe dönme" prosedürüne uyulmaması çağrısına rağmen, hükümet sözcüsü Olivier Veran akaryakıt istasyonlarındaki yakıt kıtlığının yakında biteceği sözünü verdi.

Veran, zorla işe dönme prosedürü sayesinde, istasyonlara birkaç gün içerisinde akaryakıt aktarılacağını ve durumun birkaç gün içinde normale döneceğini söyledi.

TotalEnergies yönetimi, bugün CGT dahil şirketteki tüm sendikalarla görüşme yapıyor.

Total'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve maaşlara yüzde 10 zam talebiyle başlattığı greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in iki rafinerisi de katılmıştı.

Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.

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