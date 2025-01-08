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Ekonomi

AJet'ten 2025'in ilk indirimli bilet kampanyası

AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

Kenan Irtak  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
AJet'ten 2025'in ilk indirimli bilet kampanyası Fotoğraf: AJET

İstanbul

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, erişilebilir fiyatlarla yurt dışına seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. 54 noktaya seferleri bulunan şirket, 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla indirimli bilet satışına başladı.

Toplam 73 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyayla yolcular, 9 dolar farkla "EcoJet Paket"ten, 32 dolar farkla da ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan "Flex Paket"ten yararlanabilecek.

Bugün, yarın ve 10 Ocak'ta satışa sunulan indirimli biletler, 3 Şubat- 27 Mart'taki seyahatlerde kullanılabilecek.

İndirimli biletler yalnızca "AJet.com", "AJet mobil", şirketin çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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