AJet'ten 2025'in ilk indirimli bilet kampanyası
AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.
İstanbul
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, erişilebilir fiyatlarla yurt dışına seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. 54 noktaya seferleri bulunan şirket, 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla indirimli bilet satışına başladı.
Toplam 73 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyayla yolcular, 9 dolar farkla "EcoJet Paket"ten, 32 dolar farkla da ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan "Flex Paket"ten yararlanabilecek.
Bugün, yarın ve 10 Ocak'ta satışa sunulan indirimli biletler, 3 Şubat- 27 Mart'taki seyahatlerde kullanılabilecek.
İndirimli biletler yalnızca "AJet.com", "AJet mobil", şirketin çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.