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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 9.962,85 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,18 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.962,85 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,30 ile iletişim oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 9.972,03 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde , bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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