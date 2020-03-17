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Ekonomi

Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek

Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 17.03.2020
Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek

Berlin
Avrupalı uçak üreticisi Airbus’tan yapılan açıklamada, şirketin, Fransa ve İspanya'daki fabrikalarında üretim ve montaj faaliyetleri bu ülkelerdeki hükümetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmak için dışarıda gezmeyi kısıtlamak gibi yeni önlemleri nedeniyle dört gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

Bu ülkelerde Airbus’ın, mümkün olan her alanda evden çalışmayı artırmaya devam edeceğine yer verilen açıklamada, “Bu (4 gün), hijyen, temizlik ve sosyal mesafe koyma konularında sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartları altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus’un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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