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Dünya

Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'dan ortak askeri tatbikat

Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın, Fransız "Rafale" tipi savaş uçaklarının katılımıyla, bu sabahtan itibaren Kıbrıs'ta ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 17.02.2020
Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'dan ortak askeri tatbikat

Lefkoşa

Rum haber kaynaklarına göre, "Talos 2020" adı verilen tatbikat, karadan ve havadan icra ediliyor.

Bu sabah başlayan tatbikatın Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasındaki üçüncü ortak tatbikat olduğuna dikkat çekildi.

Tatbikatı takip eden Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, iki ülke arasında askeri düzeyde yakın iş birliği açısından ortak tatbikatın somut örnek teşkil ettiğini söyledi.

İki ülke arasında deniz ve hava savunmasına ilişkin başka tatbikatların yapılmasının beklendiğini ifade eden Angelidis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin yarın Ada'ya geleceğini bildirdi.

Fransa ile Kıbrıs Rum kesiminden askeri iş birliği

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon konusundaki gerginlik ve Rumların hukuk dışı uygulamaları devam ederken, geçen yıl mayısta Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, Rumların Ada'nın batısında bulunan Baf kentindeki havaalanının askeri kısmı ile Larnaka yakınlarındaki bir deniz üssünü Fransız askerlerinin kullanımına açacağı duyurulmuştu.

Şubat ayı başında Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağı, Kıbrıs Rum kesimi üzerinde uçuş gerçekleştirmişti.

Rum haber kaynakları ise Fransız savaş uçaklarının Rum kesimi üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles de Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığını açıklamıştı

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