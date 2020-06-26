Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,764.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Putin ve Macron, Libya’da karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptıkları görüşmede, Libya nezdinde karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması konusunda "hemfikir olduklarını" dile getirdi.

Emre Gürkan Abay   | 26.06.2020
Putin ve Macron, Libya’da karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini değerlendirdi

Moskova

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında video konferans yöntemi ile yapılan görüşmeye dair detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüşmede bölgesel konuların detaylı şekilde ele alındığına işaret edilen açıklamada, “Ukrayna krizinde, Minsk Anlaşmaları ve Normandiya Formatı nezdinde alınan kararların uygulanmasıyla ilgili endişeler dile getirildi.” ifadesi kullanıldı.

Putin ve Macron’un Libya konusunu da detaylıca istişare ettiği bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Libya’da devam eden çatışmalar nedeniyle karşılıklı endişeler dile getirildi. Liderler, Libya nezdinde ivedi bir ateşkes ve karşılıklı görüşmelerin Berlin Konferansı kararlarına, onları bütünleştiren BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararı doğrultusunda tekrar başlatılmasıyla ilgili lehte açıklamalarda bulundular."

Açıklamada, Putin’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi konusunda atılan adımlar konusunda Macron’u bilgilendirdiği kaydedilirken Suriye konusunda Rusya ve Fransa’nın karşılıklı istişareleri sürdüreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi
Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı
Meksika'da Maliye Bakanı koronavirüse yakalandı
ABD’de Kovid-19 vaka ve ölü sayısında yeniden artış endişelendiriyor
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 708'e yükseldi

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

Putin ve Macron, Libya’da karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini değerlendirdi

Libya Savunma Bakan Yardımcısı: Giryan'ın kurtarılması Hafter için sonun başlangıcıydı

Malta'dan Türkiye ve Libya'ya teşekkür

Malta'dan Türkiye ve Libya'ya teşekkür

Libya ordusu Rus uçaklarının Sirte'ye Suriyeli savaşçı ve silah taşıdığını duyurdu

Libya ordusu Rus uçaklarının Sirte'ye Suriyeli savaşçı ve silah taşıdığını duyurdu

TSK, Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın temizliğinde milli teknolojiyle çalışıyor

TSK, Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın temizliğinde milli teknolojiyle çalışıyor