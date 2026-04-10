Adana'da Ege Seramik ve Ege Vitrifiye showroomu açıldı

M&F Yapı Seramik Firması tarafından merkez Çukurova ilçesinde Ege Seramik ve Ege Vitrifiye koleksiyonlarını bir araya getiren showroom hizmete girdi. Yaklaşık 1000 metrekare alanda hizmet verecek showroomda 300'den fazla ürün çeşidi yer alıyor.

İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yatırımcıları verdikleri emekten dolayı kutladı.

Ege Seramik kendisine devredildiğinde 25 yaşında olduğunu, firmanın yılda 300 bin metrekare üretim yapıp 12 bayisi ve 120 çalışanı olduğunu anlatan Polat, şunları söyledi:

"Benim mesai arkadaşlarım o zamanki genel müdür, fabrika müdürü, satış müdürü, teknoloji müdürü hepimiz böyle 25 yaş grubuyduk. O zaman bir toplantı yapmıştık. Toplantının sonunda '10 sene içinde biz dünyanın en büyük 10 seramik üreticisinden biri olacağız' kararı aldık. Hayale bakın. Ve 9'uncu senede 10 büyük üreticiden biri olduk. Üretim 25 beş milyon metrekareye çıktı. Çalışan sayımız 1600, bayi sayımız 300'e çıktı. İhracat yapmaya başladık. ABD'de, Fransa'da, Almanya'da, Macaristan'da, İsviçre'de şirketler kuruldu. Bir anda bir uluslararası şirket haline geldik. Çok uzun bir zaman mesai verdik ve Ege Seramik Türkiye'de bir marka oldu. Şu anda seramik sektöründe en çok bilinen üç markadan bir tanesi."

Yenilenebilir enerjinin getirdiği tasarrufla kentsel dönüşüm

Polat, seramikten sonra güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarını araştırdığını belirtti.

Türkiye'de bu enerji potansiyelinin tam olarak kullanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Polat, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'de güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücü 120 bin megavata çıkarabilirsek ki çok rahat yapabiliriz. Çünkü bu coğrafya buna çok müsait. O zaman Türkiye yılda 20 milyar dolar doğalgazdan tasarruf eder. Bununla da kentsel dönüşüme başlardık. Türkiye'nin bu kentsel dönüşümde, bu deprem belasından kurtaracak bir yatırım yapılsın hayalleri içindeyim. Şu anda 40 bin megavata geldi. Düşündüğümden yavaş gitti yine de 7-8 milyar dolan tasarruf etti Türkiye."

Yatırımcı iş kadını Figen Bater de showroomun kuruluşunda geçen 14 ay boyunca emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da Adana'da istihdam sağlayan herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi

Konuşmaların ardından Adnan Polat, Ege Seramik & Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat ile katılımcılar kurdele keserek showroomu hizmete açtı, mağazayı gezdi.