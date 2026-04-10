Sakıp Sabancı vefatının 22. yılında kabri başında anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Sabancı aile kabristanında düzenlenen anma törenine, Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, Sabancı Topluluğu'nun yöneticileri, Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ve aile dostları katıldı.

Törende konuşan Sabancı Holding CEO'su Zaimler, Sakıp Sabancı denildiğinde, akla sadece büyük bir iş insanı değil ülkesini çok seven, insanlara güvenen, çalışmayı seven ve her zaman geleceğe umutla bakan bir insan geldiğini söyledi.

Zaimler, Sakıp Sabancı'nın en büyük mirasının kurduğu şirketler kadar, oluşturduğu değerler ve çalışma kültürü olduğunu vurgulayarak bu değerleri, çalışkanlık, cesaret, yenilikçilik, ülkeye fayda sağlama isteği ve insanlara güvenmek olarak sıraladı.

Sabancı Topluluğu olarak attıkları her adımda ve aldıkları her kararda, Sakıp Sabancı'nın bıraktığı mirası büyütmeye çalıştıklarının altını çizen Zaimler, "Dünya değişiyor, iş yapma şekilleri değişiyor, teknolojiler değişiyor ama bazı şeyler değişmiyor. Çalışmak, üretmek, ülkeye değer katmak ve geleceğe inanmak..." diye konuştu.

Zaimler, Sabancı'nın her zaman Türkiye'ye inandığına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz onun açtığı yolda, Türkiye'ye inanarak çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Sakıp Sabancı'nın çok sevdiğim bir sözüyle bitirmek istiyorum. 'Yüreğinde hissedip coşkuyla çalışırsan, yarattığın iyilikler ülkene varır.' Bu vesileyle hem Sakıp Sabancı'yı hem de aramızdan ayrılan tüm Sabancı ailesi fertlerini bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

İş dünyasında iz bırakan bir lider ve toplumsal değer üreticisi

Türkiye'nin sanayi, kültür, sanat, eğitim gibi pek çok alanda gelişimine başarılarıyla katkı sunan Sabancı Holding'in merhum yönetim kurulu başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004'te vefat etti.

Renkli ve enerjik kişiliği ile tanınan ve halk arasında "Sakıp Ağa" olarak anılan Sabancı, 71 yıllık hayatına birçok başarı sığdırdı.

Sabancı, iş hayatına stajyer memurlukla başlayıp Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin yönetimine uzanan kariyeriyle Türk iş dünyasında ilham veren isimler arasında yer aldı. Çeşitli üniversitelerden toplam 15 onursal doktora derecesi bulunan Sabancı, 1993 ve 2001'de "Yılın İş Adamı" ünvanını aldı.

Sabancı, Japon, Belçika ve Fransa hükümetlerinden bu ülkelerle Türkiye arasındaki dostlukları geliştirici çeşitli nişanlar almasının yanı sıra sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaptığı hizmetlerden dolayı "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nün sahibi oldu.

İş hayatı boyunca sadece ekonomik başarılarıyla değil, eğitimden sanata, kültürden sosyal projelere kadar birçok alanda bıraktığı izlerle de hatırlanan Sabancı, kaleme aldığı eserlerle deneyimlerini gelecek nesillere aktardı.

Sabancı, yurt içinde ve yurt dışında aldığı ödüllerle başarılarını taçlandırırken, geride güçlü bir iş mirasının yanı sıra topluma değer katan kalıcı bir etki bıraktı.