ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.
Ankara
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Mart haftasında önceki haftaya göre 4 adet artarak 593'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 62 adet arttı.
Perşembe gününü 75,91 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,99 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 69,26 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 69,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.