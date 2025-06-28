ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 azaldı.
Ankara
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Haziran haftasında önceki haftaya göre 6 azalarak 432'ye geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 47 azaldı.
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