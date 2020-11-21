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Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Gülşen Çağatay   | 21.11.2020
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 231'e geriledi.

Perşembe gününü 44,20 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 45,11 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 42,44 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 41,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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