Dolar
14.89
Euro
15.66
Altın
1,868.03
ETH/USDT
2,821.30
BTC/USDT
38,623.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'den Apple'a 'mobil ödemede tekelcilik' suçlaması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji firması Apple'a, pazardaki hakim konumunu kullanarak Apple Pay adlı mobil ödeme sistemine rakiplerinin erişimini kısıtlama suçlamasında bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.05.2022
AB'den Apple'a 'mobil ödemede tekelcilik' suçlaması

Brüksel

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, yaptığı basın toplantısında, "Apple, diğer firmaları oyundan dışlayarak adil olmayan şekilde Apple Pay adlı cüzdanlarını rekabetten korumuştur. Bu durum ispatlanırsa şirketin davranışı pazardaki hakim konumun kötüye kullanılması anlamına gelecektir. Bu da bizim kanunlarımıza göre yasa dışıdır." dedi.

İlk incelemelerinde Apple'ın rekabeti kısıtladığı sonucuna ulaştıklarını belirten Vestager, "Apple'ın cihazlarında rakip mobil cüzdan çözümleri geliştirilmesi için gerekli teknolojilere üçüncü tarafların erişimini sınırlandırdığına yönelik göstergeler bulunuyor." diye konuştu.

AB Komisyonu, tekelcilik karşıtı kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma çerçevesinde yasal bir adım olarak Apple'ın uygulamalarına ilişkin şirkete bir itiraz bildirimi yolladı.

Apple firmasının rekabeti engellediği ve tekel konumunu haksız şekilde kullandığı kanıtlanırsa şirkete ağır ceza kesilmesi söz konusu olacak.

AB Komisyonu, 2020'de Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

AB ayrıca, Apple'ı, uygulama mağazası App Store kuralları ile müzik veri akışı piyasasında hakim konumunu kötüye kullanmakla ve rekabet kurallarını çiğnemekle suçlayarak soruşturma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı

Benzer haberler

AB'den Apple'a 'mobil ödemede tekelcilik' suçlaması

AB'den Apple'a 'mobil ödemede tekelcilik' suçlaması

Çin'de akıllı telefon satışları ilk çeyrekte yüzde 14,1 azaldı

AB ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı
Türkiye-AB arasında enerji diyaloğu çağrısı

Türkiye-AB arasında enerji diyaloğu çağrısı
AB Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi

AB Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi