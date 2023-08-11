Dolar
27.05
Euro
29.65
Altın
1,914.68
ETH/USDT
1,849.80
BTC/USDT
29,437.00
BIST 100
7,634.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, üretici enflasyonu ocak ayından bu yana en yüksek aylık değerini aldı. Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydeden verinin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. ÜFE, haziranda değişim göstermemişti.

Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 0,8 arttı. Temmuzda yıllık bazda yüzde 0,7 olması öngörülen üretici enflasyonu, haziranda yıllık bazda yüzde 0,2 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 düşmüş, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
‘İyi ki varsın Eren’ adı Türkiye’ye neler kazandırdı?
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri "tehlikeli" sınıfına alındı
TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı
Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi

ABD, hükümet yetkililerin e-postalarının çalınmasında Microsoft’un rolünü araştıracak

ABD, yatırım kısıtlamalarıyla teknoloji savaşında Çin'e karşı yeni cephe açıyor

IBM'nin ürettiği çip, yapay zeka teknolojisinde enerji tasarrufu sağlayabilir

IBM'nin ürettiği çip, yapay zeka teknolojisinde enerji tasarrufu sağlayabilir
Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 53'e çıktı
ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler Moody's'in not indirimiyle yeniden gündeme geldi

ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler Moody's'in not indirimiyle yeniden gündeme geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet